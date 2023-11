Polpetta avvelenata al parco: cagnolina salvata dalla padrona

"E’ andata bene, ma poteva finire malissimo". Alessandra è la proprietaria di una cagnolina, che porta a passeggiare abitualmente al parco pubblico di via Cadore e via Premuda. Mercoledì era in compagnia di un’amica con quattro zampe al seguito, nell’area verde. Alessandra si è accorta che la cagnetta aveva ingerito qualcosa di strano e prontamente le ha aperto la bocca e ha estratto una polpetta. "Aveva un’odore chimico terribile, la superficie era cosparsa di piccoli pezzetti verdi, e ho pensato subito a un boccone avvelenato. Non c’era odore di carne, ma solo di veleno. Mi sono spaventata a morte e ho gettato quello schifo nel cestino. Noi proprietari di cani che frequentiamo il parchetto abbiamo una chat e li ho subito a informarli del fatto". Poi ha portato il meticcio per un controllo dal veterinario: "Ha verificato lo stato delle mucose, se respirava bene Per fortuna tutto a posto, sta bene. Però mi chiedo da dove arrivi tanto odio verso gli animali". S.V.