Polizie locali unite Ok alla convenzione

E’ stata approvata la convenzione per il comando unico di polizia locale fra i comuni di Pogliano Milanese e quello di Nerviano. In quest’ultima città oltre alla maggioranza hanno votato a favore anche Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari Lega e Pd. La sede operativa del comando sarà a Pogliano mentre Nerviano trasferirà la sede amministrativa e lo sportello per i cittadini all’interno del palazzo comunale di piazza Manzoni come siglato dai sindaci Daniela Colombo e Carmine Lavanga. Una procedura che inizia subito ma che verrà perfezionata nei prossimi sei mesi, causa lavori di adeguamento della caserma di Pogliano Milanese. Una convenzione che secondo le forze di maggioranza, e non solo visto l’appoggio del centrodestra nervianese esclusa la Lega, garantirà maggiore copertura del territorio con la presenza della Polizia locale ogni giorno della settimana, oltre al turno serale di venerdì e sabato. Due gli agenti presenti per ogni turno con due pattuglie: una su Nerviano, l’altra su Pogliano. Ch.S.