Polizie locali unite. Nuovo comando unico. Brillano già i risultati a tre mesi dalla nascita

"Il nuovo comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano ha raggiunto risultati inaspettati in soli tre mesi". Il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, traccia un bilancio del nuovo ente istituito fra i due paesi. "I dati di giugno-agosto parlano chiaro: non solo ci si è concentrati da subito sull’integrazione delle forze espresse singolarmente dai due comuni con risorse umane, processi, procedure e dotazione strumentale, ma grazie ad un lavoro costante mirato ad accrescere gli aspetti motivazionali degli agenti, si è resa immediatamente efficace la svolta auspicata rispetto alle attività che la polizia locale è oggi chiamata a svolgere per la cittadinanza sia in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi". Nello specifico dell’organizzazione, è stato istituito un nucleo operativo che si occupa di sicurezza urbana e attività di polizia giudiziaria oltre al team di polizia annonaria distintosi per gli interventi recenti, presso alcune attività commerciali locali, dove sono emersi illeciti e comportamenti prontamente contestati allo scopo di contrastare questi fenomeni e tutelare la salute di tutti i consumatori. "Anche rispetto alle norme di comportamento su strada, sono state numerose le violazioni accertate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a testimonianza del fatto che una maggior specializzazione delle forze in campo rappresenta il fattore chiave per perseguire con efficacia gli obiettivi di sicurezza che ci siamo preposti". Infine, nell’ambito dell’aggregazione dell’Asse del Sempione, progetto completamente finanziato da Regione Lombardia, grazie alle sinergie fra i due comuni, il Comando Unico Nerviano - Pogliano ha potuto svolgere in soli tre mesi ben 381 ore di lavoro straordinario per la sicurezza delle strade rispetto al coinvolgimento assolutamente residuale degli scorsi anni. "Ampia soddisfazione quindi per un percorso, ancora in salita, che si sta già dimostrando vincente". Di altro avviso il consigliere leghista Massimo Cozzi: "Di sicuro non mi associo al processo di beatificazione in corso del Comando di Polizia Unico della Polizia Locale, dove, per ogni operazione fatta, segue l’immancabile comunicato stampa".