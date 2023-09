Varese, la bimba ha fretta di nascere: genitori scortati in autostrada dalla Polizia fino all’ospedale

Varese – Hanno fatto una scorta davvero speciale due giovani agenti della Polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona, un servizio che mai avrebbero pensato sarebbe toccato a loro e invece questa sera è successo, regalando a entrambi una grande emozione.

I due agenti hanno scortato in Autolaghi una coppia di genitori: il marito era alla guida dell’auto, la moglie aveva le doglie, la creatura in grembo aveva fretta di venire al mondo, la paura di non

farcela ad arrivare in tempo in ospedale. Il giovane papà ha bloccato la pattuglia impegnata in

controlli e ha chiesto aiuto nella particolare situazione che stava vivendo, c’era da correre in auto questa volta.

I due agenti non hanno perso un attimo e hanno scortato la coppia fino in ospedale, al Del Ponte a Varese. Arrivati in tempo, poco dopo il momento più atteso, il primo vagito di Micol. Felice la mamma, felice il papà, felici i due agenti, protagonisti di una corsa speciale, quella verso la vita.