Polizia Locale dotata di taser e fototrappole

Dalla Regione fondi per potenziare la dotazione tecnica della Polizia locale, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 20mila euro per l’acquisto di body cam e fototrappole partecipando al bando regionale. Il progetto comunale, del valore di 46.713 euro, si è classificato al 9° posto della graduatoria della Regione ottenendo l’importo massimo previsto dal bando come cofinanziamento regionale.

I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di 2 fototrappole ad alta risoluzione e 24 bodycam per gli operatori di polizia locale. Soddisfazione ha espresso l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba che ha detto: "Questo progetto, assieme agli strumenti – tra cui il taser – proposti e approvati in occasione dell’ultimo consiglio comunale, ci permette di completare la dotazione che abbiamo voluto per i nostri agenti, per la sicurezza di tutti".

Va ricordato che nel consiglio comunale di febbraio la maggioranza ha approvato la mozione presentata dalla Lega, con un emendamento di Fratelli d’Italia, per dotare la Polizia locale di strumenti di difesa come il Taser o il Bolawrap (sistema di immobilizzazione a distanza) oltre ad eventuali altre tecnologie. La proposta per il taser era stata formulata con la mozione da Isabella Tovaglieri, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, dopo i disordini in piazza Garibaldi del 10 gennaio scorso quando decine di giovani, soprattutto stranieri, accerchiarono e insultarono i poliziotti.