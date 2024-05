"Polizia di Stato, il personale è poco"

Grave carenza di organico nella polizia di Stato a Varese. A lanciare l’allarme è Anna Rita Abagnato, segretaria provinciale del Silp Cgil. "Con i trasferimenti previsti entro l’estate - spiega - in questura e nei commissariati arriveranno complessivamente solo 10 agenti in potenziamento a fronte dei 14 dipendenti già andati o che andranno in quiescenza nell’anno corrente. Nessuna nuova assegnazione è prevista per rafforzare la polizia ferroviaria, la polizia stradale e la polizia di frontiera di Luino nonostante in ciascuno di questi due ultimi reparti siano previsti 2 pensionamenti". Per la polizia di frontiera aerea a Malpensa saranno 11 i pensionamenti. "Nonostante l’arrivo di 21 agenti resta in grave difficoltà - continua la segretaria - la riapertura del secondo terminal ha determinato un aumento massiccio del traffico di passeggeri con conseguente carico di lavoro in costante aumento".

Per quanto riguarda il commissariato di Busto, sono in servizio circa 60 operatori di cui 25 impiegati nel controllo del territorio. "Con queste aliquote di personale nei turni serali e notturni basta un solo poliziotto assente per non riuscire più a garantire la presenza di una volante sul territorio", denuncia Abagnato. La carenza di personale riguarda soprattutto il ruolo agenti/assistenti, con un calo di 28 unità in tre anni. "Gli uffici - conclude - si trovano a far fronte con ridotto personale a una mole di lavoro crescente, come le pratiche dell’ufficio passaporti, con grossi problemi sulle tempistiche".

Lorenzo Crespi