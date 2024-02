Più luci sulla città. Via libera della Giunta. Crescono gli impianti di illuminazione

Sarà potenziata l’illuminazione in città, l’intervento riguarderà anche l’estensione degli impianti in diverse vie fino ad oggi non servite, comprese alcune di proprietà privata ma aperte al transito pubblico. Un annuncio importante, dopo le recenti polemiche riguardanti proprio l’illuminazione cittadina, oggetto delle proteste dei cittadini per i guasti e la scarsa intensità dei punti luce. Nei giorni scorsi dopo l’audizione in commissione di A2A Illuminazione Pubblica (la società che gestisce i punti-luce di Busto Arsizio) chiamata a rispondere alle domande dei consiglieri sulle varie criticità riscontrate, la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione. L’obiettivo è migliorare la sicurezza quindi è stato predisposto un progetto esecutivo il cui costo ammonta a 192.015 euro, senza spesa alcuna per l’amministrazione comunale, visto che l’importo rientra nel quadro economico del project financing di A2A (pari a 9.584.005 euro), dunque sarà il gestore a farsene carico. Gli interventi più attesi sono in piazza Trento e Trieste, in pieno centro e nel rione di Sacconago, in piazza Carlo Noè.

Sull’argomento le parole rassicuranti del sindaco Emanuele Antonelli "Stiamo già investendo per migliorare – ha detto - sono già previsti interventi per rinforzare l’illuminazione in piazza Trento e Trieste, anche per il monumento e l’albero, e nella piazza di Sacconago". La decisione è stata accolta positivamente tra i commercianti e i residenti in piazza Trento e Trieste, sottolinea la titolare di una delle attività che si affacciano sull’area, "finalmente ci siamo".