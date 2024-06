Piscina Manara. Riapertura il 22 giugno

La gestione della piscina in via Manara a Busto Arsizio dal 1 giugno è affidata ad Aquamore (Acqua 13 società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), l’altro pomeriggio il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa hanno presentato la società che vanta una grande esperienza nella realizzazione e gestione di impianti natatori nel nord Italia. Ospite speciale, accanto a Matteo Melzi, manager di Aquamore, Filippo Magnini, due volte campione del mondo di nuoto, testimonial della società, che porterà alcuni suoi progetti alla Manara. Archiviato il complicato capitolo della gestione Forus, l’amministrazione guarda avanti: "Non è stato facile trovare una solluzione, siamo contenti di ripartire" ha detto il sindaco Antonelli, il primo passo l’avvio della stagione estiva, il 22 giugno, al termine dei necessari lavori di sistemazione già avviati dal Comune sull’area esterna. Per l’estate i prezzi rimarranno invariati, per gli utenti è attivo un info-point, informazioni al numero 3337637246.

La parte coperta dell’impianto riaprirà a settembre per permettere le operazioni di manutenzione straordinaria già disposte dall’amministrazione, che renderanno l’impianto nuovamente accogliente, sicuro, funzionale sia per gli atleti sia per tutti coloro che praticano il nuoto a livello amatoriale. In attesa della riapertura completa dell’impianto, gli utenti con abbonamento valido alla Manara possono scrivere a bustoarsizio@aquamore.it per accedere agli altri impianti del gruppo con lo sconto del 20 per cento. "Abbiamo deciso di raccogliere questa sfida perché crediamo molto nella potenzialità della Manara e di questo territorio" ha detto Melzi.

Rosella Formenti