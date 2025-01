L’abbraccio dei bimbi: Il Piccolo Principe saluta nonna Rosita Missoni

Busto Arsizio (Varese) – Guardava il mondo e l’umanità con gli occhi del cuore, attenta al prossimo e generosa nell’aiuto ma sempre riservata. Non poteva Rosita Missoni non incontrare nella sua lunga esistenza ‘Il Piccolo Principe’, la comunità di Busto Arsizio che accoglie bambini e adolescenti provenienti da situazioni di disagio familiare, attualmente sono 45, il più piccolo di un anno.

Nel dolore per la perdita della mamma e della nonna la famiglia Missoni ha pensato alla comunità chiedendo donazioni per Il Piccolo Principe a favore del progetto ‘I Colori per curare’. È commosso il ricordo nel necrologio della comunità bustese, parole di gratitudine nei confronti di “una donna speciale, amica dei bambini e grande esempio per i nostri ragazzi. Piccolo Principe onlus saluta con affetto una grande donna e una generosa nonna di tutti i bambini”.

Martedì, i funerali in Sant’Ambrogio a Milano, a portare l’ultimo saluto del Piccolo Principe sarà Patrizia Corbo, presidente della onlus bustese che ricorda con commozione Rosita Missoni. “Ci siamo conosciute alcuni anni fa – dice – ci ha fatte incontrare Andreina, un’amica comune. Ho avuto modo di parlare dell’attività del Piccolo Principe, Rosita Missoni ci ha subito sostenuti e con lei la famiglia, figli e nipoti. Tanti sono i doni arrivati in varie occasioni per i nostri bambini. Se la comunità manifestava un bisogno la famiglia Missoni rispondeva”.

Attenzione e aiuto all’altro sempre vissuti nella riservatezza, come sottolinea Patrizia Corbo, “era lo stile di Rosita Missoni e di tutta la famiglia educata al bene che ha deciso anche in un momento di così grande dolore, come la perdita della mamma e della nonna, di pensare ai bambini del Piccolo Principe chiedendo donazioni che noi destineremo a un progetto che ci sta molto a cuore, La Cittadella dei ragazzi, già avviata, con attività terapeutiche di orticoltura e floricoltura per i ragazzi”.

In occasione delle festività natalizie la presidente della onlus ha sentito Margherita, una delle nipoti di Rosita che mantengono il legame con Il Piccolo Principe, per lo scambio di auguri, “salutandola le ho detto, dai un bacio alla tua nonna. Pochi giorni dopo mi ha raggiunta la notizia della sua scomparsa, ma Rosita sarà sempre con noi, è una stella che brilla luminosa come il suo sorriso che mi resta nel cuore e continua ad aiutarci grazie alla sua splendida famiglia”.