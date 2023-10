Piazza San Maurizio si prepara al maquillage

Pronto il progetto esecutivo per la riqualificazione a Vedano Olona di Piazza San Maurizio, ora è al vaglio della Soprintendenza di Milano per l’emissione del parere di competenza. Salvi cinque tigli, sarà sacrificato un solo esemplare.La piazza sarà pavimentata a nuovo con materiale di pregio, i cubetti di porfido di Cuasso, il lavoro sarà implementato dalla realizzazione di illuminazione a raso dedicata su tutto il piazzale che consentirà un maggior impatto ed efficienza visivi rispetto alla situazione attuale. Verrà collocata una fontana a raso, anch’essa illuminata, e nuovi arredi urbani tra cui panchine che consentiranno di connotare una parte della piazza come uno spazio conviviale e di relax. La parte a ridosso della gradinata pavimentata a nuovo diventerà il sagrato della chiesa, anche il monumento presente in piazza sarà valorizzato. Informa una nota dell’amministrazione comunale " Il patrimonio arboreo della piazza sarà preservato grazie al mantenimento di 5 dei 6 tigli attualmente presenti".