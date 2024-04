Piazza mercato verso la rinascita. Il cantiere aprirà a settembre

Si muove il progetto che a Busto Arsizio cambierà il volto della piazza del mercato. L’altro pomeriggio la presentazione, in una Sala Tramogge dei Molini Marzoli affollata, della strategia di sviluppo urbano sostenibile "Fili Urbani. Connettere energie, unire la città" con il progetto per la rigenerazione del piazzale dei Bersaglieri, dove si svolge due volte alla settimana il mercato. Subito l’invito del sindaco Emanuele Antonelli, "Iniziamo a chiamarla piazza dei Fili Urbani" perché gli obiettivi sono " di cucire lo strappo della ferrovia nel tessuto urbano e tessere legami tra le persone". Una piazza che, ha sottolineato Antonelli " sarà più bella e attrattiva", che unirà spazi e persone. Grande dunque l’interesse nei confronti dell’importante intervento che dalla Regione ha ottenuto fondi per 15 milioni di euro e che è stato illustrato al pubblico presente dall’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani che l’ha seguito in ogni sua fase. I lavori prenderanno il via nel mese di settembre di quest’anno, dunque solo pochi mesi d’attesa per cominciare a vedere il cambiamento di cui si parlava da tempo e che ora diventerà realtà. Cuore del progetto il "condensatore culturale", il Boost, un nuovo edificio dove fare incontrare giovani e over 65, avrà un bar, un ristorante, uno spazio espositivo e di coworking. Il Boost sarà un riferimento importante per i giovani sotto il profilo formativo e professionale, nell’ambito del nuovo edificio opererà anche un Centro di ricerca sull’invecchiamento di successo attivato dall’Università dell’Insubria.

Ci sarà anche un nuovo parcheggio multipiano, che disporrà di 310 posti auto. L’attuale area di parcheggio sarà invece sistemata a verde, a ottobre partiranno i lavori per il nuovo edificio, a gennaio 2025 quelli del multipiano, sarà ristrutturata anche la palazzina, ex sede del Comando della Polizia locale, i lavori partiranno a settembre. In sala alla presentazione i rappresentanti degli ambulanti che sono stati rassicurati dal sindaco Antonelli: durante i lavori le bancarelle del mercato saranno trasferite poco lontano dalla piazza, in via Muratori e in via Gaeta. Durante l’incontro premiato il logo che accompagnerà "Fili Urbani", a realizzarlo cinque studenti dell’Acof-Olga Fiorini.