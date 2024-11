Piano viabilità: ecco la rotonda lungo la sp 629

Proseguono i lavori per realizzare la nuova rotonda lungo la superstrada 629, importante arteria di collegamento da Vergiate a Besozzo, secondo il programma predisposto da Anas. L’opera all’incrocio con via San Rocco porterà all’eliminazione del semaforo per migliorare la viabilità e la sicurezza. La rotatoria è la seconda in ordine di tempo a prendere forma sulla 629, lungo la quale è già da mesi in funzione quella nel territorio comunale di Mercallo, la terza è prevista nel comune di Malgesso. Dunque ora le ruspe sono al lavoro nel tratto che interessa Vergiate: nei giorni scorsi sono state attuate le modifiche viabilistiche in funzione del cantiere che riguardano le vie San Rocco e Varisnella. Il progetto di Anas per le tre rotonde ha richiesto un impegno economico di 4,6 milioni di euro.R.F.