Piano d’investimenti della Provincia di Varese: interessati trasporti, ponti e palestre

Varese, 3 agosto 2024 – Tempo di bilanci per la Provincia di Varese: il presidente

Marco Magrini, insieme ai consiglieri Mattia Premazzi e Michele Di Toro, ha voluto fare il punto sulle attività dell’ente prima della pausa estiva. Due i temi in particolare che il numero uno di Villa Recalcati ha sottolineato: il primo è l’impegno a supporto delle

amministrazioni comunali. “Stiamo diventando sempre più una Casa dei Comuni” - ha detto, citando due progetti lanciati dalla Provincia. ‘Comuni Attivi’ ha consentito di destinare ai sindaci l’avanzo di amministrazione provinciale per iniziative in diversi ambiti. “Ormai siamo nella terza fase con oltre 12 milioni di investimenti”. A luglio invece

l’ente di piazzale Libertà ha ricevuto oltre 110 progetti da una sessantina di comuni dedicati alla sicurezza stradale. “Andremo ad inserirli nel Dup e li realizzeremo

compatibilmente con le risorse a disposizione nel 2025, 2026 e 2027”. L’altro grande tema sottolineato da Magrini è quello del personale, con la Provincia che inserirà in

organico 22 nuove figure. “Siamo in fase di assunzioni dopo un percorso lungo con le negoziazioni con i sindacati”. Tra i nuovi ingressi anche quattro guardie per la faunistica.

I numeri del bilancio

Dal punto di vista economico invece il consigliere delegato Premazzi ha illustrato l’assestamento di bilancio recentemente approvato dal consiglio provinciale. L'ente ha

assicurato il mantenimento degli equilibri finanziari anche per gli anni 2025 e 2026 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ha ricevuto parere favorevole dal revisore dei

conti. Quindi uno sguardo all’attività della Provincia settore per settore, a partire dall’affidamento in concessione per 7 anni dell’Eremo di Santa Caterina del

Sasso e delle strutture attigue per un valore di oltre 7 milioni di euro. Per quanto riguarda Malpensa la Provincia sta partecipando ai tavoli tecnici per il masterplan

aeroportuale 2035, mentre partirà a breve la segreteria tecnica per l’accordo di programma di Volandia. Nell’ambito dei trasporti la Provincia ha provveduto ad effettuare il censimento e ad ispezionare, almeno una volta, tutti i ponti

(300 circa), compresi quelli con luce inferiore a 6 metri. In ambito di edilizia patrimoniale e scolastica infine c’è l’obiettivo di realizzare 3 o 4 palestre distribuite tra

nord, centro e sud del Varesotto.