Pezzo di telaio la colpisce in testa: grave operaia

Grave infortunio sul lavoro ieri nel primo pomeriggio in un’azienda tessile con sede in via Nazario Sauro a Coarezza, frazione di Somma Lombardo, vittima un’operaia di 51 anni. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30, sul posto sono arrivati prima l’ambulanza poi l’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione l’operaia sarebbe stata colpita alla testa e al volto da un pezzo staccatosi dal macchinario a cui stava lavorando, riportando un trauma cranico. La donna è stata intubata sul posto e trasportata in elicottero all’ospedale di circolo di Varese e ricoverata nel reparto di neurorianimazione. Nell’azienda per i rilievi i carabinieri di Gallarate e i tecnici di Ats Insubria. Ieri altri due infortuni sul lavoro, uno ad Arsago Seprio e l’altro a Tradate, coinvolti, un uomo di 55 anni e uno di 44 anni, per fortuna non in modo grave. R.F.