Petizione sulle nuove rotte. Il Piemonte si mobilita: "Rivediamo i percorsi"

Avviata dal comitato Aerei Varallo Pombia la campagna di raccolta firme per chiedere "la riammissione degli enti locali piemontesi nella commissione aeroportuale di Malpensa e la revisione delle rotte di decollo che interessano i comuni dell’Ovest Ticino". Nella mattinata di ieri, al mercato di Varallo Pombia, il primo appuntamento con l’avvio della petizione. "È fondamentale che gli enti locali piemontesi abbiano voce in capitolo nella commissione aeroportuale", spiegano i promotori. In particolare l’attenzione è rivolta alle nuove rotte che sono state oggetto della sperimentazione avviata a Malpensa il 18 aprile e conclusa il 30 settembre: i dati di Arpa Piemonte hanno rilevato l’aumento di disagi su alcuni comuni. Per il comitato di Varallo Pombia è dunque necessario "rivedere le rotte in decollo che interessano i Comuni dell’Ovest Ticino, per minimizzare l’impatto ambientale e acustico sulle comunità locali. I piemontesi meritano di essere ascoltati e avere un ruolo nelle decisioni che li riguardano". Le nuove rotte continuano a essere oggetto di discussione anche nel territorio varesino con i comitati di cittadini che contestano i dati resi noti da Arpa Lombardia negli incontri pubblici che si sono svolti di recente. Non ci sono stati miglioramenti ma più disagi per il Comitato di Coarezza che ha presentato un esposto alla Procura di Busto Arsizio, firmato da un centinaio di cittadini.

È slittata nel frattempo la votazione in commissione aeroportuale che doveva approvare le nuove rotte di decollo: è stato deciso di non votare i nuovi scenari e di spostare la discussione a gennaio. "Il rinvio è stato deciso per consentire di analizzare alcune proposte di integrazione e modifica rispetto allo scenario presentato emerse nelle assemblee e negli incontri che si sono svolti - spiega Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo e presidente di turno del consorzio volontario dei 9 comuni di Malpensa -. L’obiettivo è arrivare ai migliori scenari possibili. Per questo serve tutto il tempo necessario”. Un mese in più di riflessione e di confronto, mentre a Varallo Pombia il Comitato locale ha lanciato la petizione per la riammissione degli enti locali piemontesi in commissione e la revisione delle rotte di decollo oggetto della sperimentazione.