Peste suina. Parco del Ticino in zona rossa

Il provvedimento era nell’aria, ora si aspetta solo che la Regione predisponga l’ordinanza con cui si estende la zona rossa. Dopo il ritrovamento di cinque carcasse di cinghiali risultati positivi alla peste suina africana, infatti, sulla Gazzetta ufficiale europea è stata pubblicata la notizia dell’estensione, alla zona del parco del Ticino, dei divieti già imposti a 21 Comuni in Oltrepò. Ora spetterà al ministero della salute informare la Regione che dovrà delimitare il perimetro e le regole imposte.

Nella zona rossa dovrebbero essere coinvolti 16 comuni del Pavese, capoluogo compreso, e 5 della Città metropolitana, tra cui Abbiategrasso.

I 16 centri con ogni probabilità sono quelli bagnati dal fiume azzurro o che sono nell’area più vasta del parco del Ticino che va da Cassolnovo a Bereguardo, toccando Borgo San Siro, Carbonara, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello, Linarolo, Pavia, San Martino, Torre d’Isola, Travacò, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò e Pavia. Nella provincia di Milano, coinvolti da Motta Visconti, al confine con il Pavese, fino ad Abbiategrasso, compreso Besate, Morimondo e Ozzero. In queste zone dovrebbe, il condizionale è d’obbligo finché non arriverà un provvedimento specifico della Regione, essere vietata la caccia, esclusa quella per il depopolamento dei cinghiali. I non residenti poi dovrebbero non poter compiere passeggiate nei boschi o andare a cercare funghi, mentre i residenti, i proprietari o coloro che hanno preso seconde case in affitto possono spostarsi nei parco, ma con l’obbligo di cambiare le calzature alla partenza e all’arrivo e di lavare le suole delle scarpe; i ciclisti devono lavare le gomme delle bici.