Pensionato rapinato davanti alle Poste

È di 400 euro il bottino dei rapinatori che hanno preso di mira un pensionato all’uscita dal bancomat della posta centrale di via Varese. L’uomo, residente in città, aveva appena prelevato la somma dallo sportello Atm quando è stato avvicinato da tre persone in bicicletta. Il trio, descritto dalla vittima come nordafricani, lo ha accerchiato, strattonato e minacciato, riuscendo a impossessarsi del portafoglio con il denaro appena ritirato. La rapina è avvenuta in pochi attimi e i responsabili si sono subito dileguati. Il pensionato, pur illeso, è rimasto profondamente scosso dall’accaduto. Subito dopo l’aggressione ha allertato i carabinieri della compagnia di Saronno, intervenuti tempestivamente sul posto. S.R.