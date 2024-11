Pedone investito sul Sempione. Non è in pericolo

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina sul Sempione a Somma Lombardo per un incidente, che ha visto l’investimento di un pedone. Per fortuna le conseguenze per la persona coinvolta sono state meno drammatiche di quello che si era temuto. A essere investito, intorno alle 10, è stato un anziano di 74 anni, che è stato urtato mentre stava attraversando il tratto del Sempione in territorio sommese, sempre molto tafficato. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi con l’ambulanza e gli agenti della polizia locale per i rilievi. L’anziano è stato trasportato al pronto soccorso: non sono gravi le ferite che ha riportato. Alcuni disagi si sono verificati alla circolazione, con rallentamenti per consentire le operazioni da parte del personale sanitario e dei ghisa. Ros.For.