Busto Arsizio, adesca ragazzino in bicicletta e prova a toccargli i genitali: arrestato

Busto Arsizio, 17 novembre 2023 – Un predatore ostinato. Appare questo il ritratto del settantenne finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne. L’uomo avrebbe tentato un doppio attacco alla sua presunta vittima, un quattordicenne agganciato mentre passeggiava in bicicletta nelle vie del centro.

Il primo assalto

L’anziano è entrato in azione mercoledì scorso, quando ha adocchiato un quattordicenne che pedalava lungo le vie di Busto Arsizio. L’ha fermato e ha iniziato a riempirlo di promesse di piccoli regali, compresa una ricarica per il telefono cellulare.

Parole che inizialmente hanno fatto presa sul ragazzo, che ha acconsentito a sedersi al fianco dell’uomo sulla panchina di un giardino pubblico. È in questo contesto che l’orco si è rivelato. Ha iniziato ad accarezzare il giovane, prima sul petto sotto la maglietta e poi all’interno delle cosce. Successivamente gli ha chiesto di toccargli i genitali. Il ragazzo, capita la malaparata, è riuscito a divincolarsi e a fuggire, in sella alla sua bicicletta. In giornata ha raccontato l’accaduto ad alcuni conoscenti adulti.

La replica

L’anziano, incapace di contenere le sue voglie, è riuscito a trovare il numero di telefono della sua “preda”, iniziando a subissarlo di messaggi, fino a quando non l’ha rincontrato in centro. La segnalazione nei suoi confronti, però, era arrivata: gli agenti sono riusciti a identificarlo, ottenendo riscontri della denuncia del giovane. È scattato così il provvedimento di arresti domiciliari nei confronti dell’uomo che, nel suo passato, ha trascorso un periodo in cella per accuse di pedofilia.