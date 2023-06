Paura sulla Statale 11 In sella a un motard contro un’auto Centauro in ospedale

di Graziano Masperi

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Magenta. Verso le 16.30 lungo la Statale 11, di fronte al Giardineria, si sono scontrate una Fiat Stilo e un’Aprilia Dorsoduro 750. Ad avere la peggio è stato il motociclista, le cui condizioni hanno richiesto l’intervento dell’équipe medica dell’elisoccorso. La dinamica è ancora da chiarire.

Entrambi i conducenti viaggiavano nella stessa direzione quando è avvenuto lo scontro violento che ha fatto carambolare il motociclista, un cinquantenne. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Magenta per mettere in sicurezza la zona, visto che si è verificata una perdita di carburante dal serbatoio della moto. Il motociclista non è in pericolo di vita ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano con il codice giallo.

La Polizia locale di Magenta sta continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica. Lungo la Statale 11 si sono verificati i consueti rallentamenti con la Polizia locale impegnata a far procedere i veicoli a senso unico alternato fino alla conclusione delle operazioni di soccorso. Probabilmente il conducente del veicolo si apprestava a svoltare a sinistra, per entrare nel parcheggio del supermercato Md, quando è sopraggiunto il motociclista.

Spesso si verificano incidenti in quel tratto che necessiterebbe di blocchi di new jersey per trasformare la Statale in strada a carreggiate separate. Numerosi gli incidenti “fotocopia“ rilevati in quel punto dove Anas, ente competente, non prende provvedimenti per la messa in sicurezza. Così come il Comune fatica a segnalare i problemi.