Paura in un’azienda agricola. Al rogo centinaia di rotoballe

GAVIRATE (Varese)

Notte di paura a Gavirate, in località Voltorre per un grande incendio. Pesante il bilancio per un’azienda agricola: distrutte dalle fiamme 750 rotoballe di fieno oltre alla tensostruttura sotto la quale erano collocate. L’allarme è scattato intorno alle due, nella notte tra sabato e domenica, sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti in forze con le squadre e i mezzi provenienti dal comando provinciale di Varese, ma anche dai distaccamenti di Busto Arsizio, Tradate, Ispra e Laveno.

Le operazioni sono state lunghe e complesse, non è stato agevole per i vigili del fuoco raggiungere l’area. Gli operatori entrati in azione hanno circoscritto l’incendio, visibile a distanza, evitando che potesse estendersi. Fortunatamente la proprietà interessata è lontana dalle abitazioni mentre il timore era che le fiamme potessero propagarsi ad un vicino bosco. Sul posto anche i proprietari della tensostruttura che hanno collaborato impiegando alcuni mezzi meccanici utilizzati per lo smassamento del materiale. L’odore acre di bruciato sviluppato dalle fiamme ha avvolto la zona, ancora ieri mattina era percepibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Massimo Parola, i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri di Gavirate per gli accertamenti sulle cause del rogo, ieri ancora in corso, nessuna ipotesi esclusa. Tra i cittadini c’era preoccupazione, ma il sindaco Parola con un post su Facebook li ha rassicurati. Ha scritto: "Non c’è pericolo per la salute. Si consiglia di tenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni unicamente per evitare la diffusione del fumo e della polvere nei locali domestici". Nel frattempo è stata ripristinata la viabilità lungo la pista ciclabile, la situazione nel pomeriggio era sotto controllo, monitorata dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di smassamento e di bonifica. È stata una lunga notte di fuoco ma per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone né pericoli per la salute a causa del fumo prodotto dall’incendio che ha avvolto la zona.