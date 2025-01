Patto tra municipio e azienda agricola. Così si mantiene in ordine via Lungarno

Contro gli incivili che abbandonano i rifiuti c’è anche l’impegno di privati come quello del titolare dell’azienda agricola Valticino, in via Lungarno a Lonate Pozzolo. Si sottolinea dall’azienda che interviene per una precisazione in merito all’attività di recupero dei rifiuti in via Lungarno da parte dell’associazione RipuliamoLO: "L’associazione non può operare nel tratto a nord di via Santa Caterina fino al ponte della ferrovia e fino all’impianto tecnologico del gas, può farlo solo se la Polizia locale dà indicazioni per il recupero dei rifiuti segnalati nel patto di collaborazione e questo perché dal 2019 è in atto un Patto di collaborazione tra il Comune e Agricola Valticino per la realizzazione del progetto di "Manutenzione di via Lungarno" che riguarda quel tratto, a nord di via Santa Caterina fino al ponte della ferrovia e all’impianto tecnologico del gas". Precisa ancora la Valticino: "La parte degradata non è via Lungarno ma corso Europa".