Patrizia D’Elia si aggiunge alla sfida tra Rigiroli, Binaghi e Manno

Sarà Patrizia D’Elia l’ultima sfidante che alle amministrative di Busto Garolfo tenterà di battere Giovanni Rigiroli, candidato della lista guidata dal sindaco Susanna Biondi. “Insieme per Busto“il nome della lista nata dall’accordo tra D’Elia e Francesco Binaghi, ex presidente del consiglio comunale e solo da qualche mese passato all’opposizione. "Siamo una lista civica – ha spiegato D’Elia – nata per migliorare il paese. Dalla sicurezza allo sviluppo del commercio, aspetto essenziale per toglierci lo pseudonimo di paese dormitorio". Insieme a lei una schiera di candidati, la maggior parte alla prima esperienza. Unico veterano della politica, insieme alla candidata sindaco, il consigliere Binaghi: "Ho lasciato la coalizione di Busto Garolfo Paese Amico perché spostata a sinistra in modo molto importante – ha spiegato –. Ho sempre creduto che il dissenso in una coalizione fosse una risorsa e non un crimine". Fallito l’accordo tra D’Elia e Forza Italia-Lega, alla sfida di giugno si presenteranno in quattro: oltre a Rigiroli e D’Elia, Marco Binaghi e Marcello Manno. P.M.