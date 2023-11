Patenti false e droga nel mirino dei vigili

In questi ultimi giorni è stata intensificata l’attività della Polizia Locale Nerviano- Pogliano. Nella serata di venerdì sono stati sanzionati cinque veicoli davanti ad un locale notturno dove è stato fermato un motociclo, il cui conducente è stato scoperto a circolare con patente falsa. Il guidatore era di nazionalità indiana, residente a Nerviano e con patente ucraina. Gli agenti attraverso i nuovi strumenti in dotazione sono riusciti a verificare che la patente mancava dei sigilli di sicurezza e alcuni erano contraffatti. Pertanto il conducente veniva denunciato e la patente sequestrata. E’ la seconda denuncia nel giro di pochi giorni. Nell’altra occasione

un conducente, di nazionalità serba, aveva una patente serba all’apparenza regolare ma con microscritture differenti da quelle originali. Nei controlli di polizia in locali notturni è stato sorpreso un ragazzo di Nerviano con 2 grammi di marijuana, segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti. E a Parabiago è stato segnalato quale consumatore un ragazzo sorpreso con 3,5 grammi di hashish nel Parco Corvini. Infine a Pogliano segnalati alla Prefettura tre ragazzi trovati in possesso di 2 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.