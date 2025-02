Pasticceria e uguaglianza. Pronti a gustare iNperfetto. È il dolce dell’inclusione

Ancora qualche settimana d’attesa poi da marzo sarà possibile gustare un nuovo dolce, l’iNperfetto. A realizzarlo sono i ragazzi della cooperativa Progetto Promozione Lavoro guidati dal maestro pasticcere Graziano, della pasticceria Bisto di Busto Arsizio. Nella ricetta, oltre a quelli tradizionali (farina, uova, zucchero), ci sono altri ingredienti fondamentali per l’iNperfetto e cioè “integrazione, inclusione sociale, sviluppo delle manualità e collaborazione” perché il dolce nasce con un messaggio di grande importanza: l’inclusione delle persone diversamente abili. La cooperativa da tanti anni si occupa di progetti che hanno quale scopo l’inclusione sociale e ora è pronta a sperimentare l’arte pasticcera.

I ragazzi coinvolti saranno sette, a rotazione due o tre di loro, accompagnati da un educatore, ogni venerdì mattina, a partire da marzo, affiancheranno lo staff di Bisto per realizzare l’iNperfetto. Alla nuova delizia è affidato un messaggio: attraverso la sua imperfezione vuole trasmettere l’idea che, come nella vita, l’inclusione non è perfetta ma si basa sull’uguaglianza e sul rispetto delle diversità.

L’acquisto del dolce consentirà di destinare il ricavato a sostegno dei progetti inclusivi a favore di persone diversamente abili. "Sarà una dolce scelta – sottolineano dalla cooperativa – e anche di valore sociale", un progetto che si realizza grazie alla sensibilità della pasticceria Bisto. Tutto il lavoro svolto sarà documentato sui social per dare visibilità a persone e progetti che promuovono l’inclusione, con l’obiettivo di non lasciare nessuno escluso con il dolce iNperfetto, buono, inclusivo, solidale.

Rosella Formenti