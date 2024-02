Passati al setaccio i locali pubblici: 4mila euro di sanzioni

Controlli a tappeto dei carabinieri in strade ed esercizi pubblici, scattano oltre 4mila euro di sanzioni. Venerdì i carabinieri della Compagnia di Codogno sono rimasti impegnati, tra le 18 e le 24, nel territorio del Comune di Codogno, con il supporto di personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona. La Prefettura di Lodi ha infatti predisposto un servizio di controllo coordinato del territorio. In campo 5 pattuglie, impegnate in accertamenti finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni della micro criminalità diffusa, con particolare riferimento ai reati contro la persona e il patrimonio e alla verifica della regolarità igienico-sanitaria degli esercizi di ristorazione, al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori. Sono state presidiate le principali arterie di traffico, ma anche le zone residenziali più colpite dai topi di appartamento e le aree di aggregazione interessate dal fenomeno della movida. Infine i militari hanno controllato 2 esercizi di ristorazione del centro. Il bilancio è di 35 persone identificate; 16 veicoli controllati; sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza ed altro; sanzioni amministrative pecuniarie per carenza dei requisiti minimi di igiene e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, a carico dei gestori degli esercizi ispezionati, per complessivi euro 4mila euro. P.A.