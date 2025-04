Pasqua di solidarietà. Il computer rigenerato dai ragazzi di Promos dà speranza a un operaio

La sorpresa, bella, è arrivata per Letterio il giorno di Pasqua. Non era nell’uovo di cioccolato, ma in un messaggio ricevuto da Massimiliano De Cinque, docente di informatica al Centro Promos di Cassano Magnago, da oltre vent’anni volontario che recupera e rigenera computer e dispositivi informatici altrimenti destinati allo smaltimento per poi donarli a chi ne ha bisogno, scuole, associazioni, famiglie. Ma ecco la sorpresa pasquale per Letterio: oggi partirà il pacco con il computer che desiderava.

Letterio, 57 anni, disoccupato, fino ai giorni scorsi era in difficoltà, a Sperone, frazione di Messina, aveva bisogno di un computer per seguire i corsi Gol (garanzia occupabilità dei lavoratori) promossi dalla Regione Sicilia per essere ricollocato al lavoro. Non era nelle condizioni di acquistare il dispositivo necessario, quindi davanti agli occhi si trovava una portata sbarrata, con l’impossibilità di partecipare ai corsi di formazione. Tanta amarezza e sconforto, poi la scoperta, casuale, dell’esistenza del "digital sherpa" De Cinque, ma è al nord, a Olgiate Olona, la distanza è grande, sta per rinunciare a contattarlo, poi ci ripensa, una piccola luce di speranza: chissà forse può dare una mano. Letterio gli scrive, il digital sherpa lo rincuora, troverà la soluzione. Il volontario olgiatese, un vero mago del digitale, mette in moto la sua rete informatica di solidarietà, lancia dalla pagina social l’appello: c’è un computer rigenerato, pronto per essere utilizzato, che deve raggiungere la Sicilia, è atteso da una persona disoccupata che ne ha bisogno per dare una svolta alla sua vita e ritrovare un lavoro. In poche ore arrivano le risposte, amici della rete che possono aiutare, c’è chi nei prossimi mesi deve recarsi in Sicilia quindi può consegnare il pc a Letterio che dovrebbe però attendere ancora delle settimane. Ma tra le persone che si sono rese disponibili c’è una docente dell’istituto Falcone di Gallarate, Elsa Salmoiraghi, fa parte dell’associazione Spazio-Tempo Aps, la soluzione è immediata: con il sodalizio si farà carico della spedizione, in sicurezza, del computer.

Oggi il dispositivo sarà spedito, nel giro di poche ore Letterio sarà davanti al "suo" computer. Racconta De Cinque: "Ancora una volta la dimostrazione di come la rete e il mondo informatico possano fare concretamente del bene, aiutando chi si trova in difficoltà. Da parte mia devo ringraziare le tante persone che con la loro collaborazione, mettendo a disposizione i dispositivi che non utilizzano più mi consentono di continuare nel mio progetto solidale". Lo scorso anno oltre 300 i computer donati.

Rosella Formenti