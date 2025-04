Partigiana candidata a 96 anni “Bruna”, la staffetta del futuro

"La partigiana Bruna" in lista: Ivonne Trebbi si candida con Tu@Saronno, esempio vivente della Resistenza. "Con la mia bicicletta e un sorriso malizioso superavo i posti di blocco per portare giornali clandestini". Con franchezza Ivonne Trebbi, nome di battaglia "Bruna", racconta la sua giovinezza da staffetta partigiana, oggi diventata simbolo vivente di coraggio e memoria storica. A 96 anni, Ivonne ha scelto di candidarsi con la lista Tu@Saronno a sostegno di Ilaria Pagani, portando nel cuore della politica cittadina l’eredità della Resistenza.

Nata ad Argelato (Bologna) nel 1928, attiva sin dal 1944 nei "Gruppi di Difesa della Donna" e poi nella Brigata Garibaldi Venturoli, Ivonne ha rischiato la vita per la libertà, trasportando messaggi, viveri e stampa clandestina. Arrestata il 5 gennaio 1945, fu detenuta a San Giovanni in Monte, rimanendo in silenzio nonostante torture e interrogatori. Fu liberata solo il 23 aprile, due giorni prima della Liberazione. La sua storia è raccolta nel libro "Ivonne: una vita da partigiana", pubblicato nel 2020 e realizzato da storici e docenti. Il volume, presentato anche a Saronno, si articola tra memoria diretta e riflessione collettiva, diventando base per uno spettacolo teatrale che ha emozionato il pubblico.

Ma Ivonne non ha mai smesso di testimoniare. Anche durante la pandemia, nel 25 Aprile vissuto a distanza, ha rivolto forti appelli ai giovani: "Non restate indifferenti". Le sue parole, trasmesse online nei giorni del lockdown, sono diventate un monito pubblico che ha attraversato generazioni. E anche prima, in occasione dei "25 Aprile" saronnesi Ivonne è protagonista di intensi discorsi a braccio applauditissimi per i valori e la semplicità con cui li trasmettava con la stessa grinta che aveva a 16 anni.

Nel Dopoguerra è stata consigliera comunale, sindacalista e deputata del Pci. A Saronno ha scelto di vivere e continuare il suo impegno come testimonianza della Resistenza. La sua candidatura con Tu@Saronno rappresenta la continuità di quei valori di giustizia, democrazia e libertà per cui ha lottato. Nel solco di partigiani saronnesi come Paride Brunetti e Aurelio Legnani, già candidati in passato nella stessa civica, Ivonne porta in lista la sua voce e la sua esperienza.