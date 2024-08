Parco Alto Milanese. Un bustocco nel Cda

Federico Radice, bustocco classe 1994, è il nuovo componente del cda del Consorzio Parco Alto Milanese. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, specificando che la nomina non comporta oneri finanziari per la stessa. Radice subentra a Matteo Mascheroni, designato dal Comune nel 2021 e dimissionario il 19 luglio. È stato scelto "per la competenza professionale evolutasi al termine di un ciclo di studi con la Laurea in Economia e Scienze Sociali, abbinata alla preparazione scientifica nella programmazione informatica – si legge nel sito del Comune –. Non è mancato nel curriculum del candidato un importante passaggio presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, segnatamente gli Uffici Partecipazione e Controllo di Gestione del Comune di Busto Arsizio, che hanno permesso la conoscenza e la significativa acquisizione di informazioni che potranno essere messe a disposizione, nel ruolo che verrà ricoperto, a favore del Parco Alto Milanese". S.V.