Padre e figlio azzannati da un cane

Erano per strada quando sono stati aggrediti da un cane di grossa taglia, sfuggito al controllo della proprietaria. Padre e figlio, rispettivamente di 58 e 27 anni, hanno riportato ferite alle gambe e sono finiti al Policlinico San Matteo di Pavia. È successo verso le 18 di sabato in via Beri a Trivolzio. Il cane

un meticcio di pastore tedesco, era con la proprietaria quando

le è scappato e si è avventato contro i malcapitati, senza

un apparente motivo, azzannandoli alle gambe.