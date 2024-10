Ottobre amarcord . Tornano gli eventi dedicati alle fabbriche e al mondo del tessile

Si intitola "L’Ottobre del Tessile", la serie di iniziative espositive e culturali che hanno al centro il Museo del Tessile cittadino. Un programma promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura nel mese, appunto ottobre, in cui cade l’anniversario dell’apertura dello spazio museale in via Volta, avvenuta il 26 ottobre 1997, diventato negli anni un riferimento importante all’interno della rete dei musei industriali.

La prima parte del mese sarà dedicata al tema delle fabbriche e avrà due momenti chiave: la mostra "Fabbriche e Memoria", con inaugurazione domani e la performance teatrale "La fabbrica ritrovata", in programma il 12 ottobre. La seconda parte del mese sarà invece dedicata ai temi del tessuto e della moda. "In questo appuntamento dedicato al nostro tessile si rinnova l’omaggio al settore che permea l’identità della nostra città – afferma l’assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli -. Sarà improntato sia sui contenitori che sui prodotti. Per quanto riguarda i primi è proposta una mostra dedicata alle fabbriche della città e del territorio, che consentirà un maggior approfondimento degli spazi animati da tutte le donne e tutti gli uomini che hanno concorso a fare grande la nostra industria tessile". Sottolinea l’assessore "Erano luoghi dove pulsavano i cuori e dove operavano le menti e le mani a cui dobbiamo ciò che oggi è Busto Arsizio con la sua straordinaria e internazionale vocazione tessile".

Continua: "Il focus sulla moda, in particolare sulla moda sostenibile, consolida invece la collaborazione con la fondazione Città dell’Arte del maestro Michelangelo Pistoletto e ci consente di vedere l’altro volto del mondo tessile, cioè quello del cosiddetto prodotto finito: l’abito. Un prodotto che oggi deve fare i conti con la dimensione ambientale e di battaglia corale per un pianeta più sostenibile e vivibile".

Conclude Maffioli: "Si tratta di due momenti di alta qualità, accoglierli a Busto è motivo di orgoglio". La mostra "Fabbriche e Memoria - Dall’Olona all’Adda. Busto Arsizio la città delle Cento Ciminiere" a cura di Renata Castelli, Antonella Checchi, Graziella Clementi e Luisa Pagani sarà inaugurata venerdì 4 ottobre alle 17,30 nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile. Il 12 ottobre alle 15 al Museo del Tessile sarà invece proposta la performance teatrale "La fabbrica ritrovata".