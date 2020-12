Origgio (Varese), 15 dicembre 2020 - Tragedia nella mattinata di oggi a Origgio. Un uomo di 77 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un garage e successivamente investito da un'auto, Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri, oltre ai soccorsi che però nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Indagini per accertare l'esatta dinamica sono in corso ad opera della Locale.

