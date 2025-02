Orientamento al lavoro. Tre giorni per i giovani

Tre giorni, da oggi fino a sabato, presso le sale gemelle del Museo del Tessile, tutti dedicati all’orientamento professionale, rivolto ai giovani tra i 16 e i 34 anni. L’evento Orient – Hub è organizzato dal Comune di Busto Arsizio, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e si propone di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo ai partecipanti opportunità concrete per pianificare e costruire il proprio futuro professionale.

Durante la manifestazione, i giovani avranno la possibilità di dialogare con rappresentanti di aziende locali, enti di formazione e istituti scolastici, ampliando così le proprie prospettive sia in ambito lavorativo sia formativo.

Il programma prevede workshop e laboratori pratici finalizzati alla stesura di un Curriculum Vitae efficace, simulazioni di colloqui di lavoro e approfondimenti sulle migliori strategie per affrontare i processi di selezione. Saranno inoltre organizzati incontri con esperti per esplorare i settori più dinamici e promettenti del mercato del lavoro.

Ros.Fo.