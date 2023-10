Ora Domina, testimonial anti-vandali a Viggiù: la lotta di Villa Alceo

Domina, la statua opera giovanile dello scultore Enrico Butti, diventerà testimonial della lotta ai vandalismi. La prossima settimana Bruno Golferini, titolare di Villa Alceo, incontrerà un esponente della street art che ha preparato un’opera che farà riflettere proprio sull’atto di inciviltà che ha ferito il prestigioso resort. "Vedere il posto vuoto di “Domina” per me era una ferita quotidiana che non potevo più sopportare – ha sottolineato Golferini –, pertanto in attesa dell’intervento del restauratore, ho deciso di assemblare i suoi pezzi e di ricollocarla nella fontana". La statua è tornata al suo posto pur priva di un braccio per il quale serve un intervento più complesso che sarà affidato a un restauratore che poi interverrà sull’intera opera. In attesa che siano “guarite” tutte le sue ferite, patite per mano di un gruppo di tedeschi che nel luglio scorso hanno soggiornato nel resort e girato un video con l’influncer Janis Danner, ci vorrà pazienza così come si annuncia lunga la battaglia legale per il risarcimento. "Esistono sedi opportune nelle quali verrà verificato il valore della statua, noi attendiamo che la giustizia italiana faccia il suo corso", ha concluso Golferini.R.F.