Opposizione contro il sindaco: "Minimizza il problema sicurezza"

Duri affondi di Lega e Forza Italia "per la mancanza di sicurezza in città e per il silenzio dell’amministrazione dopo gli ultimi fatti di cronaca". Il problema della sicurezza della stazione e in generale della città è tornato sotto i riflettori dopo i due accoltellamenti registrati in poche ore a ridosso dello scalo ferroviario, uno in piazza Cadorna giovedì sera e uno venerdì all’alba in via Genova, e la rissa di sabato alle 23 provocato dalla molestia a una passante, che ha visto egiziani e tunisini fronteggiarsi anche con lanci di sedie e bottiglie.

"Il silenzio assordante da parte del sindaco Augusto Airoldi – commenta Claudio Sala, consigliere leghista – e della sua amministrazione di fronte a questa situazione critica è sconcertante. Airoldi ha minimizzato il problema della sicurezza in consiglio comunale, definendolo come un argomento sfruttato dalle opposizioni. Tuttavia è arrivato il momento che apra gli occhi e riconosca la gravità della situazione. Dovrebbe iniziare a girare per la città anche di sera, per comprendere appieno la paura che i cittadini devono affrontare". Sulla stessa lunghezza d’onda Forza Italia: "Alla sicurezza si accompagna il problema del degrado cittadino che è sotto gli occhi di tutti. I commercianti e tanti cittadini hanno infatti sottoscritto una missiva e denunciato la situazione in cui versa Saronno, che possiamo definire una città agonizzante".

Sara Giudici