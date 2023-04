Opportunità per 40mila aziende Via alla formazione su misura

di Lorenzo Crespi

È un’importante opportunità quella che viene offerta alle circa 40mila imprese varesine attive nel settore del terziario. Confcommercio Uniascom provincia di Varese ha infatti "intercettato" oltre un milione di euro di contributi che saranno destinati alle attività di formazione delle aziende locali. Finanziamenti erogati dal fondo For.Te., il più importante tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, che arrivano dunque sul territorio del Varesotto. "Negli anni abbiamo fatto migliaia di corsi e durante la pandemia siamo stati tra i primi in Italia a costruire una academy di formazione online - commenta il presidente provinciale di Uniascom Rudy Collini - in questo caso la particolarità è la formazione su misura". I percorsi formativi vengono infatti costruiti in base alle necessità delle singole aziende, sia per formare il personale già esistente che in vista di nuovi inserimenti di risorse. Paolo Tosi dello Studio Tosi, che sarà il soggetto attuatore dei progetti sul territorio, ha sottolineato che saranno 7000 le ore di formazione erogate, per una stima di 1200 dipendenti e 250 aziende coinvolte. "Le aziende possono rivolgersi alle Ascom territoriali per presentare la propria richiesta - spiega - dal finanziamento all’inizio della formazione passano solo venti giorni".

A portare la propria testimonianza due realtà che sono già nel vivo delle attività. Andrea Buffarello, general manager del Palace Hotel di Varese, ha spiegato come si sia partiti dalle esigenze segnalate dai clienti e dai punti di debolezza che lo staff notava nella propria preparazione. Da lì è nato un modello di formazione che sarà applicato anche alle nuove risorse in ingresso. La catena di abbigliamento Seconda Strada ha invece aggiornato il suo personale su tecniche di vendita, competenze informatiche, magazzino e marketing.