Operazione “grandi pulizie”. Rifiuti abbandonati, raffica di multe. Rimossi i cassonetti abusivi

Rifiuti abbandonati: a Gallarate nelle ultime settimane sono stati rafforzati i controlli da parte della Polizia locale nelle aree più a rischio, azione risultata efficace dal momento che in due casi gli incivili sono stati individuati e sanzionati. Il primo caso ha riguardato il ponte della Mornera dove gli agenti grazie all’analisi di parte del materiale sono riusciti a risalire all’incivile.

"Rintracciata la persona – spiega la nota diffusa da Palazzo Borghi – inizialmente ha negato qualsiasi addebito, salvo poi ammettere, vista l’evidenza delle prove, di aver lasciato irregolarmente i sacchi di spazzatura". Per l’incivile è scattata una sanzione amministrativa di 50 euro e ha dovuto ripulire l’area, conferendo correttamente i rifiuti. Una lezione che si spera possa contribuire a disincentivare simili comportamenti nei cui confronti continueranno i controlli per contrastarli.

Il secondo caso invece ha riguardato la zona di Largo Buffoni dove il responsabile dell’abbandono di sacchi di immondizia è risultata un’impresa commerciale. All’interno sono stati trovati documenti riconducibili ad una attività produttiva, quindi il titolare è stato sanzionato per aver violato il Regolamento di Polizia Urbana, con conseguente obbligo di ripristinare le aree interessate dall’illecito. Ringraziamenti per l’attività svolta dalla Polizia locale sono subito arrivati al comandante Aurelio Giannini e agli agenti dall’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna che fa sapere: "Abbiamo previsto e intensificato i controlli, continui sul territorio con particolare attenzione alle zone più sensibili, in questo gioco di squadra hanno un ruolo fondamentale i cittadini".

Sempre la Polizia locale ha svolto accertamenti anche per la regolarità dei cassonetti (25) per la raccolta di abiti usati. Dalle verifiche è emerso che le convenzioni stipulate fra il Comune e le associazioni che si occupano del recupero non fossero più in corso di validità ma non erano stati rimossi. A quel punto sono scattate le sanzioni previste, 173 euro per ogni raccoglitore non autorizzato con obbligo per il trasgressore di rimuoverli. Intervento efficace, 24 cassonetti sono stati rimossi.

Rosella Formenti