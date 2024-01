Opera di restyling conclusa e luci led al Centro sportivo

Ultimati a fine dicembre gli interventi di relamping del Centro sportivo di via S. Giovanni. I lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato l’area del campo da calcio, utilizzato per le attività di allenamento e piccole competizioni locali non agonistiche, con la sostituzione dei quadri elettrici e delle linee di distribuzione principale di illuminazione. Le luci esistenti sono state sostituite con nuovi impianti a led, garantendo una ottimale illuminazione dell’area di gioco e risparmio energetico. "Siamo soddisfatti di aver completato i lavori anche sul Centro sportivo di via S.Giovanni - ha commentato il sindaco Mirella Cerini". Le opere sono state finanziate con mezzi dell’ente per una spesa di circa 31mila euro. S.V.