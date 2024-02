Omicidio di Andrea Bossi: arrestati due giovani. Il movente? Bisogno di soldi

Cairate (Varese) – Sembra risolto, almeno in parte, il giallo dell’omicidio di Andrea Bossi, il 26enne di Fagnano Olona ucciso nel suo appartamento di Cairate un mese fa in circostanze misteriose. Questa mattina, infatti, sono i carabinieri del reparto operativo di Varese hanno arrestato due giovani, i seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio su richiesta del pubblico ministero Francesca Parola. In un italiano e un giovane straniero, ventenni residenti nella zona. L’esecutore materiale dell’omicidio sarebbe soltanto uno dei due, l’altro è indagato in concorso. Il giovane conosceva uno dei due killer e per questo gli avrebbe aperto la porta di casa. Il movente sarebbe economico, il bisogno di soldi di uno dei due arrestati. A trovare il corpo della vittima, straziato dalle coltellate, era stato il padre allarmato dal fatto che Andrea non rispondesse più al telefono