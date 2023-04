Omaggio alla Resistenza: posate quattro pietre d’inciampo

Legnano rende omaggio alla Resistenza. Ieri quattro pietre d’inciampo sono state posate nelle vie Gaeta e XX Settembre: queste vie ospitavano storiche aziende dove furono deportati operai trucidati nei campi di concentramento nazisti. In via Gaeta, i piccoli blocchi ricoperti di ottone sono stati dedicati a Giuseppe Ciampini e a Giannino De Tomasi; in via XX Settembre a Rino Cassani e a Mario Pomini Sono intervenuti il presidente Anpi di Legnano Primo Minelli, il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Presente anche una scolaresca delle Carducci, con il dirigente scolastico Anna Maria Caruana e maestre. Gli allievi hanno letto messaggi, intonato l’inno nazionale e "Bella ciao". "Dobbiamo fare memoria per costruire un futuro migliore - ha detto Minelli -. Le pietre d’inciampo hanno lo scopo di far conoscere la storia dell’Italia e dell’Europa del secolo scorso. Alla cerimonia anche Carabinieri, Finanza, Polizia e Polizia locale. S.V.