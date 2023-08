Stop a ladri e truffatori. A Olgiate Olona il controllo di vicinato garantisce sicurezza

Olgiate Olona (Varese), 7 agosato 2023 - Periodo di ferie, città e paesi si stanno svuotando, si va in vacanza, a casa tanti anziani che rischiano di essere ancora più facilmente bersaglio dei truffatori, pronti a suonare i campanelli delle abitazioni e a far scattare le loro trappole che purtroppo nella maggior parte dei casi funzionano. Falsi tecnici di acqua e gas o falsi vigili urbani, falsi parenti, figli o nipoti, al telefono che fingendo situazioni drammatiche chiedono soldi, i professionisti della truffa non esitano un attimo a recitare i loro "copioni" e raggirare i "nonni". Nessun rispetto nei confronti di chi ha i capelli bianchi e l’età rende più fragili, ciò che conta è mettere a segno il colpo, razziare il bottino. Dunque attenzione, proprio in questo periodo resta fondamentale il consiglio delle forze dell’ordine: non aprire la porta a sconosciuti, non fornire informazioni personali al telefono.

Prezioso per rendere la vita difficile ai truffatori e ai ladri è il Controllo di vicinato, esperienza avviata in provincia di Varese in numerosi comuni e che ha un esempio particolarmente riuscito a Olgiate Olona, dove è stato avviato una decina d’anni fa e dove attualmente ci sono ben 28 gruppi che coinvolgono 1.010 famiglie, un record. Alfonso Castellone, comandante della Polizia locale olgiatese, vicepresidente dell’Associazione Controllo di vicinato, in un recente incontro per illustrare l’attività ha sottolineato "Nelle zone in cui c’è il controllo di vicinato diminuiscono i reati, aumentano le segnalazioni per i tentativi, inoltre aumenta il senso di appartenenza del territorio, si torna a parlare, migliora il rapporto col le forze dell’ordine e funge da protezione per i soggetti più vulnerabili".

A Olgiate Olona di anno in anno l’adesione delle famiglie è aumentata, chi è interessato a partecipare può contattare la Polizia locale. Anche a Castellanza aumenta il numero dei gruppi, recentemente è stato presentato il sesto, costituito da famiglie residenti nel rione Buon Gesù. Aumentano dunque i volontari pronti a tenere gli occhi bene aperti segnalando tempestivamente alle forze dell’ordine presenze sospette in giro.