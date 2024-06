Olgiate Olona ricorda le vittime dell’incidente aereo: il programma della commemorazione

OLGIATE OLONA – Ogni anno il comune di Olgiate Olona ricorda il 26 giugno 1959, giorno tragico per il disastro che coinvolse un aereo della TWA in volo da Milano a Parigi, precipitato poco dopo il decollo a causa di un fulmine.

Tutte le 70 persone a bordo, inclusi passeggeri ed equipaggio, persero la vita (tra di loro la sorella del grande fisco Enrico Fermi). L’evento ebbe un impatto devastante sia per la comunità locale sia per il mondo della aviazione; ad oggi è la quinta peggior sciagura nella storia della aviazione civile in Italia.

Nel luogo della tragedia a Olgiate Olona sorge un memoriale dedicato a tutte le vittime. Oggi le iniziative in memoria, alle 17.33 nella Prepositurale Collegiata Santi Stefano e Lorenzo, la stessa ora della tragedia di 65 anni fa, il momento religioso, con la lettura dei nomi delle 70 vittime con i rintocchi della campana, poi la messa a loro dedicata celebrata dal parroco don Giulio Bernardoni e dal coadiutore don Giovanni Lorenzo Calastri.

Quindi la seconda parte della cerimonia, con l’intervento del sindaco Giovanni Montano e la premiazione degli studenti di terza media che hanno presentato elaborati dedicati alla tragedia aerea. Olgiate Olona non dimentica.