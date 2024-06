Intossicazione etilica, aggressioni e incidenti: una dura notte di soccorsi nel Varesotto

Varese – Notte di interventi per i soccorsi: intorno a mezzanotte tre persone sono state prese in cura dal personale sanitario dopo aver accusato i sintomi dell’intossicazione etilica: una donna ad Albizzate in via Alberto a Giussano, un diciottenne a Busto Arszio in via Sturzo e a Brebbia in via Cavour, dove un trentaquattrenne è stato portato in ospedale in codice giallo. Anche a Luino un uomo di 52 anni è stato soccorso per abuso di alcol, stesso copione a Varese per un trentaquattrenne, a Olgiate Olona per un giovane di 19 anni e a Gallarate per un uomo di 35 anni.

Non sono mancate le aggressioni: a Castiglione Olona è rimasto ferito un giovane di 23 anni, ha riportato lievi ferite, intorno alle 2 di notte i soccorsi sono arrivati a Gavirate per il ferimento di un ventiseienne, sul posto i carabinieri per fare chiarezza sull’accaduto, anche a Varese un giovane di 24 anni è rimasto ferito dopo un’aggressione nel parcheggio in piazzale Kennedy, è stato accompagnato al pronto soccorso. Nella notte anche due incidenti, ferito un ventiseienne sulla provinciale tra Clivio e Cantello, dopo essersi ribaltato con la sua auto. Più pesante il bilancio delle scontro tra due auto sull’Autolaghi tra Origgio e Legnano, 6 persone ferite, solo per una si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso.