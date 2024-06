Nottata di incidenti nel Varesotto

Varese – Incidenti e feriti nella notte ma per fortuna nessuno in gravi condizioni. I soccorsi in azione a Olgiate Olona dopo la mezzanotte, ferita una donna di 59 anni, urtata da un’auto, sul posto, via De Gasperi il personale con l’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale a Busto Arsizio.

Intorno all’una stanotte di nuovo allertati i soccorsi, a Laveno Mombello in un incidente feriti tre giovani, dai 23 ai 25 anni e un uomo di 52 anni, per uno solo si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso per essere medicato. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino.

All’alba altri due incidenti, a Besano, ferito un venticinquenne e a Venegono Superiore, ferita una donna di 46 anni, in entrambi i casi sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere medicati.