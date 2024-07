Oggiona Santo Stefano, incendio nella notte: due persone soccorse

Oggiona Santo Stefano (Varese), 12 luglio 2024 – Incendio nella notte in un appartamento al piano terra di via san Severo. Le due persone presenti all’interno dell’abitazione sono state soccorse dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto.

I vigili del fuoco controllano i danni

Per fortuna i due inquilini non hanno riportato gravi conseguenze, cosa emersa dopo un check up dei sanitari del 118 su un’ambulanza. Diverso il discorso per l’appartamento che è stato divorato dalle fiamme, anche se i danni non sono ancora stati stimati. Come peraltro sono da verificare le cause che hanno innescato le fiamme.