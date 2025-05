Obbligo a 30 all’ora, ampliata area: "Maggiore sicurezza per tutti"

L’accesso in città per chi si muove in treno o in autobus è sempre più sicuro e sostenibile. A Varese la novità riguarda l’istituzione della nuova Zona a velocità limitata a 30 all’ora, che si aggiunge a quelle già attive in altri punti, nell’area delle stazioni, per garantire sicurezza soprattutto ai pedoni, in vista della chiusura dei sottopassi pedonali, decisione contestata e oggetto di una petizione che ha già raccolto tra i cittadini quasi 900 adesioni.

Il nuovo intervento è legato alla riqualificazione del comparto, con la pedonalizzazione complessiva di piazzale Trieste, la riqualificazione del nuovo terminal bus di piazzale Kennedy, la realizzazione del nuovo centro anziani e della struttura dell’Informagiovani di via Como. Si tratta dunque di una zona dove ogni giorno si muovono a piedi migliaia di studenti, anziani e utenti del trasporto pubblico e quindi l’obiettivo per l’amministrazione comunale è quello di garantire più sicurezza e far diminuire gli incidenti stradali in una zona molto trafficata.

Le vie interessate dalla nuova regolamentazione sono: viale Milano nel tratto da piazza Madonnina a via Medaglie d’oro, via Casula nel tratto compreso tra Largo Comolli e viale Milano, via Maspero nel tratto da Piazzale Kennedy a viale Milano, via Cavour, Rainoldi e Luini in tutta la loro lunghezza, infine via Como nel tratto compreso fra l’intersezione con via Cavour e via Milano.L’istituzione della velocità limitata nel comparto stazioni è un intervento che si inserisce all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) di Varese, per una maggiore sicurezza di tutti gli utenti della strada.