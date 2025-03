Nuovo commissariato di Polizia. La giunta ha individuato l’area idonea

Il nuovo Commissariato potrebbe sorgere nell’area tra le vie Forze Armate, Vignetta e Sant’Agostino. La giunta ha approvato l’atto di indirizzo con l’intenzione di mettere a disposizione l’area per costruire la nuova sede del Commissariato oggi sistemato in un edificio per il quale si ritiene impossibile la sua riqualificazione. Nel 2023 la Questura di Varese aveva formulato la proposta di individuare sul territorio comunale un’area di proprietà dell’ente di circa 1.000-2.000 metri quadrati, preferibilmente all’interno del centro abitato e in posizione raggiungibile con i mezzi pubblici dall’utenza interna e esterna. Accolta la richiesta, il Comune aveva proposto l’area tra le vie Forze Armate, Vignetta e Sant’Agostino, per una superficie totale di circa 5mila metri quadrati, ora messa a diposizione in diritto di superficie gratuito per 99 anni.