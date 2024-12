Nuove rotte di decollo a Malpensa: cittadini insoddisfatti per l'inquinamento acustico

Proseguono gli incontri pubblici per illustrare ai cittadini i risultati della sperimentazione delle nuove rotte di decollo degli aerei da Malpensa, avviata il 18 aprile e conclusa a fine settembre, nonché le misure adottate per ridurre l’impatto dell’inquinamento acustico.

Dopo il primo incontro a Somma Lombardo, questa sera appuntamento a Lonate Pozzolo alle 21, al monastero San Michele, promosso anche per i cittadini di Samarate, Turbigo, Nosate e Castano Primo. Nell’assemblea di Somma è emersa dai dati Arpa una riduzione del disagio, risultato che non ha convinto affatto i comitati per i quali non c’è stato alcun miglioramento.

Lo ha ribadito il portavoce del comitato Vivere a Coarezza, Silverio Colombo: "Per noi la situazione è intollerabile". Ieri il comitato ha informato dell’incontro avvenuto il 6 dicembre con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che ha chiamato al confronto Enac, Enav, Arpa e la Direzione Ambiente della Regione.

Le risposte ricevute non hanno soddisfatto il Comitato, che sta valutando di aggiungere al proprio esposto altre azioni a tutela della salute dei cittadini, contro il disagio causato dal rumore degli aerei.