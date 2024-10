Nuova vita per l’ex Hotel City. Ora nello storico edificio trovano casa gli universitari

Sette piani con un totale di 65 posti letto nel centro di Varese. L’ex Hotel City si è trasformato nella Residenza Insubria City. Attiva già da diversi mesi, è stata inaugurata ufficialmente ieri dall’Università dell’Insubria. L’ateneo ha acquistato l’immobile nel dicembre 2022, con un’operazione dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, di cui 2,6 finanziati dal Ministero dell’università e della ricerca nell’ambito di un bando Pnrr. Le camere singole e doppie sono dedicate principalmente a studenti in Erasmus e visiting professor: una quota importante dell’offerta abitativa universitaria, che si aggiunge ai 96 posti letto per studenti del Collegio Cattaneo e che sarà completata col campus di Biumo Inferiore.

"Il nostro ateneo grazie a un lavoro di team - ha detto il rettore Angelo Tagliabue - ha sempre avuto l’idea di espandersi nella città, contaminandola con gli studenti, con operazioni come questa del City o il progetto del Campus diffuso. Penso che faccia bene allo studente, al docente, alla popolazione e si crea un’economia circolare utile allo sviluppo della città. In questo Varese è un progetto pilota". Costruito nel 1966 e chiuso dal 9 marzo 2020, primo giorno di lockdown, l’Hotel City era in buone condizioni al momento del passaggio all’Insubria: l’ateneo ha poi provveduto a una risistemazione delle stanze per adeguarle alle esigenze della nuova destinazione, con due armadi e due scrivanie nelle camere doppie e frigoriferi di media dimensione.

Ci sono poi spazi comuni per la ristorazione, sale meeting, un soppalco per le proiezioni cinematografiche, televisione e altri servizi. La residenza si trova a pochi metri dalle stazioni ferroviarie ed è ben collegata al campus di Bizzozero tramite autobus.