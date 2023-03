Nuova vita al totem per leggere il green pass Avrà funzione anti-coda

Una nuova vita all’ormai vecchio lettore di green pass nella speranza che possa aiutare a ridurre le code in Municipio. E’ l’obiettivo dell’Amministrazione che con un investimento di quasi seimila euro spera di ottenere una gestione dei flussi degli utenti migliore per il rilascio di documenti e certificazioni.

Tutto è partito dalla rimostranze arrivate in municipio, in presenza ma anche con chiamate, sulle lunghe code che si creano in alcuni servizi ad esempio l’anagrafe. In sostanza il totem utilizzato in pandemia per leggere il green pass, abbinato alla lettura della Carta regionale dei Servizi sarà utilizzato, dopo un intervento di riconversione dell’hardware e del software esistente realizzato da un’azienda di Udine con una spesa di poco meno di 6 mila euro, con lo scopo di ridurre i tempi di attesa in Municipio. Si parla al momento di una generica dotazione ad uso dell’area Servizi e non sono state rese note le modalità di funzionamento.

S.G.